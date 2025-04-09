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Врач рассказала, как добиться весенней бодрости с помощью питания

Врач Горн: зеленые овощи и орехи позволят добиться весенней бодрости
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Shutterstock

Весной важно включать в свой рацион различные салаты из листовых овощей, чтобы избавиться от усталости и взбодриться. Об этом kp.ru рассказала врач, терапевт, автор книги «7 нот здоровья» Наталия Горн.

Кроме того, она советует пить не менее четырех-пяти стаканов теплой воды в день и ежедневно использовать специи — имбирь, куркуму, зиру, сухие травы, перцы, тмин, ваниль, корицу и другие. По ее словам, они обладают целебными свойствами и развивают вкусовые рецепторы. Кофе лучше пить в первой половине дня, его можно заменить на сублимированный цикорий, какао, иван-чай, гречишный или любой другой травяной чай. Врач также советует есть орехи ежедневно.

При этом эксперт советует исключить из рациона готовые завтраки, кондитерские изделия промышленного изготовления, продукты быстрого приготовления и готовые соусы.

«Конечно, все изменения стоит вводить постепенно, без резких рывков. Создавать свой собственный план питания нужно для сохранения и улучшения здоровья, но без жестких ограничений. Постепенно замените привычный рацион более здоровой альтернативой», — заключила Горн.

Биолог, нутрициолог, эксперт в области пептидной биорегуляции, СЕО компании VITUAL, основатель школы системной медицины V academy Артем Яшин до этого рассказал «Газете.Ru», что мозг нуждается в постоянном, сбалансированном потоке разнообразных питательных веществ — витаминов, минералов, аминокислот и жирных кислот. По его словам, дефицит даже одного из них может привести к ощутимому ухудшению когнитивных функций.

Ранее ученые выяснили, что две недели неправильного питания могут ослабить иммунитет.

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