Россиян предупредили об опасности популярного способа похудения

Метод «caloric restriction» (диета с сокращением суточной калорийности), который является популярным способом похудения, может нанести вред костям и мышцам, в особенности тем, у кого нет лишнего веса. Об этом kp.ru рассказала руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», эндокринолог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Самое крупное исследование на эту тему под названием «Calorie» опубликовано в 2015 году. Одной из групп добровольцев рекомендовали снизить калорийность на 25%», – рассказала эксперт.

Она отметила, что участникам удалось уменьшить калорийность рациона примерно на 12%. Это помогло им снизить давление, уровень холестерина и в целом улучшить показатели здоровья. Однако впоследствии данные перепроверили и обнаружили снижение мышечной массы. Кроме того, было выявлено негативное влияние на костную ткань.

Атаманова подчеркнула, что при похудении важно полноценно питаться и следить за количеством потребляемого белка.

Ученые из Колорадского университета до этого установили, что периодическое голодание в течение трех дней в неделю помогает терять вес эффективнее, чем ежедневный подсчет калорий.

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