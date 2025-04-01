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Названа схема питания, ускоряющая похудение

АIМ: трехдневное интервальное голодание помогает худеть лучше подсчета калорий
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Колорадского университета установили, что периодическое голодание в течение трех дней в неделю помогает терять вес эффективнее, чем ежедневный подсчет калорий. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В исследовании приняли участие 165 взрослых людей с избыточным весом или ожирением. Они были распределены на две группы. Первая группа придерживалась модифицированного режима голодания — три дня в неделю (не последовательно) участники должны были потреблять на 80% меньше калорий, чем обычно. В оставшиеся дни добровольцы питались без строгих ограничений.

Испытуемые из второй группы ежедневно соблюдали классический дефицит калорий. Отмечается, что все участники получили бесплатные абонементы в спортзал — им рекомендовали заниматься спортом не менее 300 минут в неделю. Обе группы обучились пользоваться приложениями для отслеживания потребляемых калорий. Добровольцам также посоветовали «отводить» 55% суточных калорий под углеводы, 15% — под белки, а остальные 30% получать из жиров.

Добровольцы придерживались диеты в течение года. По окончании эксперимента участники из первой группы в среднем потеряли 7,6% массы тела по сравнению с 5% в группе с ежедневным ограничением калорий.

У тех, кто соблюдал трехдневное интервальное голодание, также наблюдались более благоприятные изменения в нескольких кардиометаболических показателях. В частности, такая схема питания помогала снижать систолическое артериальное давление, нормализовать уровни холестерина (общего и ЛПНП) и глюкозы в крови натощак.

Ранее были названы факторы, которые ускорят процесс похудения.

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