В США требуют депортации арестованной российской ученой из России

Министерство юстиции США настаивает на депортации из Соединенных Штатов в РФ ученой из России Ксении Петровой, арестованной по делу о контрабанде. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на показания представителей американского ведомства в суде.

Как отмечает канал, в ходе заседания суда представители минюста просили о выдворении женщины в Российскую Федерацию.

Незадолго до этого сообщалось, что 31-летнюю гражданку РФ Ксению Петрову, работающую в Гарвардском университете, арестовали в Соединенных Штатах по обвинению в контрабанде биологических материалов. По данным американского минюста, ученая пыталась ввезти в страну эмбрионы лягушек, не задекларировав их. По прибытии в аэропорт Бостона из Парижа 16 февраля она отрицала наличие биоматериалов в багаже, но позже якобы призналась в их перевозке.

Женщину задержала иммиграционная служба, после чего ее поместили в центр содержания в Луизиане. Также была аннулирована ее исследовательская виза.

Петровой предъявлено обвинение в контрабанде, максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс.

Ранее в США поймали преступника, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад.