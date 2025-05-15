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Российскую ученую арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки

Российскую ученую Петрову арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки
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Российскую ученую Ксению Петрову отправили под арест в США за контрабанду эмбрионов лягушки. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Как говорится в заявлении ведомства, 31-летняя гражданка России обвиняется в совершении уголовного преступления. Обвинение в контрабанде товаров в Соединенные Штаты предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штраф в размере до $250 тыс.

Россиянка была задержана иммиграционной службой 16 февраля 2025 года. Это произошло в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. Оказалось, что ученая не задекларировала эмбрионы, которые были в ее багаже. Изначально женщина отрицала, что в багаже есть этот биологический материал, но потом она якобы призналась в его перевозке.

После задержания Петрову поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана, а ее исследовательскую визу аннулировали.

Ранее Россия и США провели обмен заключенными.

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