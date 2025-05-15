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Иноагент Киселев задолжал миллионы по кредитам

Журналист-иноагент Киселев оставил долги на 3,2 миллиона рублей
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Евгений Киселёв/YouTube

Журналист Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) накопил задолженность на сумму около 3,2 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы судебных инстанций и Федеральной службы судебных приставов сообщает РИА Новости.

Согласно этим данным, с 2016 по 2025 год в отношении Киселева было возбуждено несколько исполнительных производств. Основная часть долга — почти 2,6 млн рублей — приходится на невыплаченные потребительские кредиты. Еще около 210 тыс. рублей составляют недоимки по налогам и пеням, не считая 130 тыс. по земельному налогу и 22 тыс. по транспортному. Также зафиксирован штраф в размере 6 тыс. рублей, наложенный налоговым органом по КоАП РФ.

Помимо этого, Киселев не исполнил обязательства по уплате трех штрафов, связанных с законом об иноагентах. В 2023 году он был дважды оштрафован на 50 тыс. рублей за распространение материалов без соответствующей маркировки и за непредоставление отчетности. Аналогичный штраф был наложен в 2024 году. Из-за просрочек к нему также применен исполнительский сбор в размере 10,5 тыс. рублей.

В документах ФССП также указано, что в 2023 году приставы не смогли взыскать с Киселева 220 тыс. рублей по кредитной задолженности и сумму, присужденную судом в качестве госпошлины, поскольку не удалось установить его местонахождение и наличие имущества.

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