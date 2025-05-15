Россиян предупредили о схеме мошенников с уточнением рабочего стажа

Мошенники звонят гражданам от имени Пенсионного фонда России и сообщают о якобы ошибке в их пенсионном стаже, чтобы заполучить доступ к «Госуслугам» потенциальных жертв. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Она отметила, что аферисты «не приучили себя», что Пенсионного фонда уже не существует и вместо него работает Социальный фонд.

По словам эксперта, во время таких звонков злоумышленники предлагают россиянам посетить офис ПФР для уточнения данных. Для этого якобы нужно записаться в электронную очередь. Мошенники просят жертв назвать код из СМС. При этом аферисты подчеркивают, что код придет от «Госуслуг», так как в этом сервисе хранятся данные о стаже и подтверждение происходит именно через него.

Также Храпунова напомнила, что для записи в Социальный фонд не требуется сообщать код из СМС по телефону неизвестному лицу. Более того, сотрудники фонда не звонят людям по таким вопросам.

«При любых вопросах надо класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства», — добавила эксперт.

На этой неделе эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова рассказала, что мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары.

Ранее пожилой москвич назвал мошенникам код из СМС и потерял 1,8 млн рублей.