Мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку товаров

Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова.

«Набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные», — рассказала она.

Мошенники просят данные СНИЛСа, ИНН, а иногда даже просят назвать код из СМС. После этого наступает следующая фаза.

Жертве звонит человек, притворяющийся полицейским. Он убеждает человека, что личный кабинет от его «Госуслуг» взломан, а поэтому денежные средства пользователя находятся в опасности. И, как это водится, деньги следует перевести на «безопасный счет».

Недавно пожилая жительница Воронежской области поверила аферистам и под их давлением продала квартиру. Общая сумма ущерба составила порядка 2,3 млн рублей.

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