Глава Крыма Сергей Аксенов не считает необходимым придавать большого значения возможному признанию США и другими западными странами российского статуса полуострова, поскольку Крым уже 11 лет успешно развивается и без такого признания. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Наш полуостров успешно существует и развивается уже 11 лет, несмотря на отсутствие признания со стороны США, Великобритании и других иностранных государств. К тому же СМИ, как и многие западные лидеры, часто меняют свою позицию. Поэтому я бы не стал уделять этому вопросу слишком много внимания», — отметил Аксенов.

До этого телеканал NBC сообщил, что вопрос о статусе Крыма является одним из главных препятствий на пути к урегулированию конфликта на Украине и занимает центральное место в переговорном процессе. Телеканал отмечает исключительную важность региона с точки зрения стратегии, торговли и военной составляющей. По информации NBC, несмотря на недавнее соглашение о ресурсах между США и Украиной, «серьезные разногласия между сторонами и Россией по-прежнему препятствуют достижению более широкого мирного соглашения».

Ранее в Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину «эшелоны с оружием».