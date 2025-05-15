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В Мексике задержали экс-судью, обвиняемую в соучастии в расправах над учениками

Бывшую судью задержали в Мексике по делу о пропаже школьников
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бывшую председательницу верховного суда мексиканского штата Герреро, Ламбертину Галеану Марин задержали по делу о пропаже студентов — обвинение утверждает, что она является соучастником расправ банд над студентами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство безопасности и защиты граждан Мексики.

«В рамках Национальной стратегии безопасности и в результате обмена информацией был исполнен ордер на арест Ламбертины «Н» за совершение преступлений, связанных с насильственным исчезновением лиц, а также за действия, нарушающие правосудие, совершенные должностным лицом», — указано в сообщении мексиканского ведомства.

Утверждается, что бывшая судья способствовала сокрытию преступления, совершенного в городе Игуала в ночь на 27 сентября 2014 года — тогда разбойная группировка совершила нападение на учащихся школы Аиотсинапы. Сторона обвинения считает, что Галеана Марин, которая возглавляла в тот момент судебную власть в регионе, уничтожила записи камер видеонаблюдения.

На этих записях могли сохраниться детали и свидетельства нападения.

Сама экс-судья была найдена в жилом доме в городе Чильпансинго — Марин скрывалась после объявления в розыск.

А в Брянской области житель вооружился мачете и попытался попасть к районному судье.

Ранее пьяный россиянин напал с ножом на бывшую сожительницу за отказ вернуться к нему.

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