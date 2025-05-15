На летном поле Шереметьево уменьшилось количество птиц

Численность птиц на летном поле в аэропорту Шереметьево заметно снизилась, что ослабило орнитологическую опасность для самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Россельхозцентра.

«Рекомендации специалистов положительно повлияли на снижение орнитологической опасности, и численность птиц на летном поле существенно сократилась», — указано в материалах ведомства.

Уточняется, что фитосанитарные обследования Шереметьево ведутся с 2014 года — ученые-орнитологи и их коллеги выясняли, как сократить травянистую поверхность аэродрома на общей площади 430 гектаров. Наличие травы создает для птиц кормовую базу — а сами птицы представляют угрозу для самолетов.

Усилиями специалистов получилось снизить численность птиц на травянистой части территории аэродрома.

До этого самолет, выполнявший рейс Иркутск — Чита не смог с первого раза совершить посадку и ушел на второй круг из-за собак на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.