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Россиянку решили депортировать из США за ввоз эмбрионов лягушек

NYP: российскую ученую Петрову депортируют из США за ввоз эмбрионов лягушек
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Christophe F/Shutterstock/FOTODOM

Российскую ученую Ксению Петрову, которая работает в Гарвардской медицинской школе, собираются депортировать из США за незаконный ввоз эмбрионов лягушек. Об этом написала New York Post (NYP).

По данным газеты, россиянку задержали в аэропорту Бостона в середине февраля. Оказалось, что она не задекларировала эмбрионы, которые получила во время поездки во Францию. По словам адвоката девушки Грегори Романовского, неправильное оформление необычного багажа произошло «непреднамеренно».

Сейчас Петрову поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана, а ее исследовательскую визу аннулировали. Власти США решили депортировать россиянку во Францию, где она сможет подать повторное заявление на визу.

В начале марта погранслужба США у берегов Пуэрто-Рико перехватила лодку, на борту которой находились двое россиян и пять мужчин из Доминиканской Республики. Пятиметровую лодку с двумя моторами пограничники остановили вместе с морским подразделением полиции Пуэрто-Рико. Они провели биометрическую проверку и выяснили, что одного из доминиканцев депортировали из США как осужденного преступника.

Ранее стало известно, что более полумиллиона мигрантов могут потерять легальный статус в США.

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