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Банк России назвал, сколько россиян переводили деньги на счета теневого бизнеса

ЦБ: около 10 млн россиян в 2024-м переводили деньги на карты теневого бизнеса
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Максим Блинов/РИА Новости

Примерно 10 млн россиян в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли.

По его словам, эти 10 млн россиян не являются преступниками, они, как правило, переводя деньги на такие карты, покупая ставку в онлайн-казино или криптовалюту.

Шабля назвал цифру вовлеченных людей внушительной. В прошлом году, привел глава службы финмониторинга ЦБ данные Росстата, общая численность экономически активного населения России составила 76,04 млн человек, а всего в стране постоянно проживали 146,15 млн. Таким образом, в подобные переводы вовлечены около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой из них.

В сентябре заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщал, что ведомство передало в правительство законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность для дропперов.

Ранее стало известно, что в России начнут контролировать денежные переводы граждан.

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