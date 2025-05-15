Врач объяснил, почему немеют руки по ночам

Нередко встречается ситуация, когда после сна, неудобного сидения или физических нагрузок вдруг возникает онемение одной или обеих рук. О том, о каких нарушениях в организме это может говорить, «Газете.Ru» рассказал врач-невролог «СМ-Клиника» Артем Барышев.

Он отметил, что самая подвижная часть позвоночника — шейно-грудной переход, и на него же ложатся все механические нагрузки, когда нужно адаптировать организм под конкретные условия.

«Так, если болит и немеет с одной стороны — скорее всего, перегружено плечо и лопатка. Возможно, зажат нервный корешок в шее. Немеют обе руки — скорее всего, неправильно работает поясница и верх «натягивается» вниз для уменьшения нагрузки. Дискомфорт появился после сидения за компьютером? Возможно, упало зрение, и шея стабилизирует мышцы глаз», — рассказал Барышев.

При этом он отметил, что каждый из вариантов требует своего формата лечения и правильной диагностики. Более того, в ряде случаев, если симптомы появились резко и не поддаются лечению противовоспалительными препаратами, есть вероятность более серьезных повреждений, которые важно диагностировать правильно и вовремя.

«Поэтому от того, как развивается симптоматика, врач может назначить дополнительное обследование, вплоть до МРТ и гастроскопии. Так что рассказывайте врачу ситуацию максимально полно и не занимайтесь самолечением», — резюмировал Барышев.

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