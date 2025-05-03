Россиянам рассказали, где бюджетно отдохнуть этим летом за границей

Россиянам возможно отдохнуть за границей этим летом, потратив на отпуск не больше 100 тысяч рублей на одного. Вполне реально уложиться даже в меньшую сумму, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе OneTwoTrip.

Первый вариант бюджетного отдыха за рубежом — Минск (Белоруссия).

«Соседняя республика — это, пожалуй, наиболее доступная для россиян заграница в 2025 году. Во-первых, никаких проблем с въездом: между странами безвизовый режим, да и загранпаспорт оформлять не обязательно, достаточно российского. Во-вторых, радуют цены на билеты и жилье. Ну а в-третьих, отдых тут может быть очень разнообразным. Начните с традиционной экскурсии по Минску, пройдитесь по магазинам и попробуйте драники и налистники. А после можно на пару дней махнуть на природу, например, в комплекс «Голубые озера» или на озеро Нарочь. Авиабилет из Москвы в Минск и обратно этим летом обойдется минимум в 10 000 рублей. Номер в отеле с хорошими отзывами можно забронировать в среднем за 7 000 рублей в сутки», — рассказали представители сервиса.

Второй — Гагра (Абхазия).

«Эта страна и раньше привлекала многих российских туристов, а сейчас, с открытием аэропорта в Сухуме, поток путешественников наверняка вырастет. Советуем не оставаться в столице — хотя тут тоже можно отлично отдохнуть — а отправиться на местную ривьеру. Гагру любили еще советские отпускники, и их можно понять: тут прекрасное чистое море и красивая природа. В наше время добавилась и отличная туристическая инфраструктура: можно найти модное кафе с приятными ценами и современный отель. Их с каждым годом открывают всё больше, так что теперь необязательно жить в частном секторе, вы вполне можете позволить себе отдых в «четырех звездах» в рамках бюджета. Уже сейчас можно приобрести билет в Сухум туда и обратно за 12 000 рублей. Отель с высокими оценками обойдется примерно в 4 500 рублей в сутки», — отметили в компании.

Третий — Ереван (Армения).

«Столицу Армении называют городом на вечных каникулах за неспешный ритм и расслабленную атмосферу. Так что для летнего отпуска он подходит идеально — конечно, при условии, что вы хорошо переносите жару, ведь столбик термометра днем тут может добираться до +35 °C. Впрочем, в жаркие дни всегда можно уехать в горы или к озеру Севан (перед тем, как купаться, изучите информацию в интернете — не все пляжи безопасны). А вечером отправляйтесь любоваться поющими фонтанами, отдыхать на ступенях каскада и изучайте ассортимент многочисленных баров и кафе.

Стоимость отдыха: билет в столицу Армении из Москвы и обратно летом 2025 года можно найти за 25 000 рублей, а номер в гостинице стоит около 3 000 рублей в сутки», — рассказали в OneTwoTrip.

Четвертый — Батуми (Грузия).

»Тбилиси — это прекрасно, но летом все же хочется на море. Поэтому предлагаем устроить грузинский отпуск в Батуми. Здесь вас ждет классический отдых с галечным пляжем длиной в целый город, хачапури по-аджарски (ведь едете вы в столицу Аджарии), комфортабельными отелями и всем спектром летних развлечений. Покатайтесь на велосипеде или самокате по длиннющей набережной, устройте пикник в парке и отыщите все необычные фонтаны, разбросанные по городу.

Стоимость отдыха: долететь прямым рейсом из Москвы в Батуми (а потом вернуться обратно) этим летом получится за 26 000 рублей. Отель у моря с высокими оценками гостей можно найти от 3 000 рублей в сутки», — заявили в компании.

Пятый — Анталья (Турция).

«Да, отдых на популярном средиземноморском курорте тоже может быть не слишком дорогим. Для этого, во-первых, покупайте билеты как можно раньше, а во-вторых, вместо небюджетных пляжных отелей, работающих по системе «Все включено», выбирайте небольшие гостиницы в самом городе. Зато и вайб у таких каникул будет иным: завтраки в уютных кафе на углу, прогулки по узким улочкам к городскому пляжу, экскурсии по кварталу Калеичи и поездки к Дюденскому водопаду. Далеко не все курортники, сразу из аэропорта отправляющиеся в пятизвездочные номера, могут похвастаться таким разнообразным отдыхом. Билеты из Москвы и обратно можно поймать за 32 000 рублей, а отель в самой Анталье найдется за 6 000 рублей в сутки», — сообщили в сервисе.

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