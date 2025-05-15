Эксперт оценил потенциал и риски введения единого QR-кода

Единый QR-код — хороший инструмент, который открывает возможности для интеграции множества функций: от цифрового рубля до целевых сертификатов для социально незащищенных категорий граждан, рассказал «Газете.Ru» Гарик Кравцов, основатель и генеральный директор Payselection.

«Перспективы внедрения единого QR-кода весьма высоки, поскольку ожидается его активное и, возможно, даже обязательное продвижение как основного метода оплаты. Вероятно, под это будет принят соответствующий закон. Такая стратегия обусловлена необходимостью укрепления позиций отечественных платежных решений и перевода аудитории на понятный российский продукт на фоне вероятного возвращения международных систем Visa и MasterCard. Ожидается широкая поддержка со стороны Центрального банка, регуляторов и медиаплатформ для обеспечения максимального охвата и внедрения», — объяснил он.

Рынок, скорее всего, воспримет нововведение как прямое требование регулятора и будет адаптироваться в этом направлении. Основной задачей станет выстраивание экосистемы, в которой Visa и MasterCard при возвращении окажутся уже на втором или третьем уровне предпочтений пользователей, заявил эксперт.

«Несмотря на преимущества, внедрение единого QR-кода создает высокую нагрузку на рынок, прежде всего на банки. Им предстоит не только обеспечить технологическую поддержку новой системы, но и соответствовать целому ряду регуляторных требований — от биометрии до интеграции с другими платформами. При этом параллельно разворачиваются другие инициативы, также требующие ресурсов и внимания, что существенно увеличивает давление на инфраструктуру», — отметил Кравцов.

Финтех-сектор сталкивается с не меньшими вызовами. Компании вынуждены выстраивать развитие строго в русле регуляторной повестки, зачастую в ущерб собственным продуктовым стратегиям и инициативам, основанным на актуальных потребностях пользователей. Единый QR-код становится скорее обязательством, которое при ограниченных возможностях и кадрах становится тормозящим фактором для разработки альтернативных платежных решений.

«Что касается мошенничества с единым QR-кодом, оно всегда было и будет. С ростом объемов появляются новые схемы, которые будут отслеживаться и корректироваться. Однако это не является ключевой проблемой продукта. Основной вопрос заключается в маршрутах прохождения денежных потоков — именно в этом лежит главная сложность», — резюмировал он.

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