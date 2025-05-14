Россиянам назвали надежный и законный способ защиты недвижимости пожилых родственников

За последние годы количество попыток мошенничества с недвижимостью, принадлежащей пожилым людям, не уменьшается. Напротив, такие схемы становятся все изощреннее. В беседе с «Газетой.Ru» риелтор, эксперт по недвижимости Владимир Шмелев рассказал о методе, который можно применить прямо сейчас для защиты близких.

По его словам, один из самых популярных советов в интернете — подать в Росреестр заявление о невозможности регистрации без личного участия владельца. Такая мера действительно создает дополнительный барьер, но, к сожалению, не гарантирует защиту. Если пожилого человека убедят, запугают или просто обманут, он может сам же и отменить этот запрет — либо добровольно подписать договор дарения, купли-продажи или мены. С точки зрения закона все будет чисто.

«На практике это означает: если мошенники захотят провернуть схему, в которой собственник добровольно расписывается в передаче квартиры третьим лицам — вы ничем не сможете это остановить. Запрет снимется, сделка пройдет, а отменить ее будет крайне сложно», — объяснил он.

Реально эффективная схема защиты — оформление договора займа с залогом недвижимости. Суть проста: вы даете пожилому родственнику небольшую сумму денег (например, 5 000 или 10 000 рублей), и оформляете это как договор займа. После этого заключается договор залога недвижимости в вашу пользу — чаще всего речь идет о квартире или доме, которым владеет человек.

«С этого момента объект недвижимости юридически находится у вас в залоге. Это значит, что любые действия с квартирой — будь то продажа, дарение или переоформление — становятся невозможными без вашего согласия как залогодержателя», — отметил эксперт.

В отличие от заявлений и уведомлений, залог в пользу физического лица — это полноценное обременение, зарегистрированное в Росреестре. Ни один нотариус, агент или покупатель не сможет провести сделку, пока вы не дадите согласие на снятие обременения. Это защищает пожилого человека даже в случае, если он попадет под давление или изменит свое решение.

«Дополнительный плюс: такая мера не требует никаких изменений в праве собственности. Владелец жилья продолжает жить в квартире, распоряжаться ею по обычным бытовым вопросам, оформлять субсидии и так далее. Но любые попытки передать право собственности без вашего согласия будут блокироваться автоматически», — сказал риелтор.

Для оформления потребуется: составить договор займа (его можно составить самостоятельно или у нотариуса); заключить договор залога на недвижимость; зарегистрировать залог в Росреестре через МФЦ или онлайн.

«Сумма займа может быть символической, поскольку основная цель — не фактический долг, а регистрация залога. Вы также можете предусмотреть, что заем возвращается в течение, например, 10 лет, или вовсе указать его как беспроцентный. Если в будущем случится наследование — долг легко возвращается, а залог снимается. Но при этом вы уверены, что квартира или дом не ушли посторонним лицам», — пояснил эксперт.

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