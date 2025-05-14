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Российский аналитик заявил о невозможности резкого роста пенсий

Аналитик Зубец: россиянам не стоит ожидать резкого увеличения пенсий
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Россиянам не стоит рассчитывать на резкое увеличение пенсий. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Он подчеркнул, что проводимая в стране индексация социальных пенсий не успевает за ростом потребительских цен. Увеличение выплат происходит с учетом инфляции за прошедший год, но при этом не учитываются текущие изменения цен на продукты и товары, поэтому приобретение крупногабаритной бытовой техники становится для пожилых россиян серьезной проблемой.

По мнению эксперта, все упирается в низкую производительность труда и падение доходов федерального бюджета. Зубец сделал вывод, что доходов российской экономики и производительности труда в стране недостаточно для повышения пенсий.

13 мая сообщалось, что в Госдуме предложили сохранять надбавки к пенсии при переезде в другой регион.

Ранее стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать россияне со средней зарплатой.

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