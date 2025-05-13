В Госдуме предложили сохранять надбавки к пенсии при переезде в другой регион

Российским пенсионерам следует сохранить надбавки к пенсии при их переезде в другие регионы страны, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что размер пенсии может изменяться при смене места жительства. Особенно это проявляется при переезде из северных или приравненных к ним территорий в более южные регионы. В таких случаях пенсия может уменьшиться, несмотря на то, что общие параметры стажа и баллов остаются прежними. Надбавки и социальные доплаты жестко привязаны к региону проживания.

Для решения этой проблемы Гаврилов предложил ввести механизм персонализированного закрепления надбавок, при котором сохраняются те выплаты, которые пенсионер заслужил в ходе своей трудовой жизни. Кроме того, стоит рассмотреть переходный период, в течение которого пенсия сохраняется после переезда в прежнем размере в течение одного или двух лет.

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