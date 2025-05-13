Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили сохранять надбавки к пенсии при переезде в другой регион

Депутат Гаврилов: нужно сохранить надбавки пенсионерам при переезде
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Российским пенсионерам следует сохранить надбавки к пенсии при их переезде в другие регионы страны, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что размер пенсии может изменяться при смене места жительства. Особенно это проявляется при переезде из северных или приравненных к ним территорий в более южные регионы. В таких случаях пенсия может уменьшиться, несмотря на то, что общие параметры стажа и баллов остаются прежними. Надбавки и социальные доплаты жестко привязаны к региону проживания.

Для решения этой проблемы Гаврилов предложил ввести механизм персонализированного закрепления надбавок, при котором сохраняются те выплаты, которые пенсионер заслужил в ходе своей трудовой жизни. Кроме того, стоит рассмотреть переходный период, в течение которого пенсия сохраняется после переезда в прежнем размере в течение одного или двух лет.

13 мая сообщалось, что военные пенсии в РФ вырастут до 45 тысяч рублей после индексации в октябре.

Ранее эксперт рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами