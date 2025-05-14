В Тверской области девочка не выжила после аварии с квадроциклом

В Тверской области девочка на квадроцикле попала в ДТП, ее не спасли

В Тверской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел недалеко от деревни Зимцы. По предварительной информации, девятилетняя девочка без разрешения взяла у взрослых квадроцикл и поехала кататься, но на поле не справилась с управлением.

В результате транспортное средство опрокинулось, ребенок получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

До этого в Вытегре 18-летний водитель ехал по дороге с семью пассажирами в автомобиле. По данным полиции, инспекторы заметили, что в автомобиле находится больше пассажиров, чем допустимо. Они попытались остановить молодого человека, но не смогли, поэтому устроили погоню.

Молодой человек съехал с дороги и попытался сбежать. Пока инспекторы ловили его, из машины выбежали пассажиры, некоторые из которых ехали в багажнике. В отношении водителя составили несколько протоколов.

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