В Вытегре восемь человек на одной машине пытались уйти от погони полицейских

В Вытегре восемь человек на одном авто пытались скрыться от полиции

В Вологодской области сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой уместилось восемь человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция РФ.

Инцидент произошел в Вытегре. Сотрудники МВД заметили автомобиль, в котором было слишком много людей, поэтому потребовали остановиться, но 18-летний юноша за рулем не стал этого делать, поэтому инспекторам пришлось гнаться за нарушителями.

«Водитель, уходя от погони, грубо нарушал ПДД, выезжал на тротуар и пересекал сплошную линию разметки, двигаясь по встречной полосе», – сообщается в публикации.

В какой-то момент водитель свернул, бросил автомобиль и попытался сбежать вместе с семью пассажирами, часть из которых лежали в багажнике.

Молодого человека задержали, в его отношении составили несколько протоколов, в том числе и за непристегнутый ремень, выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки людей.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, в крови водителя обнаружили 0,23 промилле алкоголя.

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