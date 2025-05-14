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Ослепленный фарами водитель сбил пенсионерку в российском регионе

В Пензе мужчина совершил наезд на пожилую женщину из-за света фар
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Пензе мужчину будут судить за наезд на пенсионерку. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина, произошло вечером 22 октября прошлого года. В тот момент 58-летний житель Пензы проезжал по улице Салтыкова-Щедрина и приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. В следующее мгновение встречный автомобиль ослепил водителя LADA Granta фарами, и тот сбил 71-летнюю женщину.

Пенсионерка получила множественные переломы, в результате ее здоровью был причинен тяжкий вред. Было установлено, что водитель отечественного авто превысил скорость, в его отношении возбудили уголовное дело. Вину в совершении преступления обвиняемый признал. В ближайшее время он предстанет перед судом. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее россиянка дала дочери «порулить» своей Toyota Premio и не выжила.

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