В Кузбассе мать ударила младенца головой о дно чугунной ванны из-за плача

В Кузбассе девушка ударила сына головой о чугунную ванну и пошла под суд

В Кемерово суд вынес приговор девушке, которая проявила агрессию к своему семимесячному младенцу. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 21-летняя местная жительница несколько раз ударила своего маленького сына о дно чугунной ванны. После этого ребенок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

«В настоящее время ребенок выписан из лечебного учреждения и проживает с отцом», – сообщается в публикации.

Причиной такого поведения стал плач мальчика, который доставлял девушке дискомфорт.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Фигурантку приговорили к двум годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

Сейчас младенец проживает с отцом. Семью признали находящейся в трудной жизненной ситуации, им оказывают психолого-педагогическую помощь.

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