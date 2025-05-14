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Китайская компания проложит тоннели для метротрамвая в двух российских городах

Китайская CRCC проложит тоннели для метротрамвая в Красноярске и Челябинске
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Структура китайской компании China Railway Construction Corporation (CRCC) станет подрядчиком прокладки тоннелей для линий метротрамвая в Красноярске и Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генподрядчика линий «Моспроект-3».

В публикации отмечается, что с CRCC было подписано два контракта на сумму 13,1 млрд рублей.

Китайская компания должна будет проложить тоннели от остановки «Высотная» до «Улицы Копылова» в Красноярске и в районе остановки «Улица Овчинникова» в Челябинске.

До этого сообщалось, что группу компаний «Моспроект-3» по итогам проведенного Челябинской областью тендера определили исполнителем работ по подготовке технико-экономического обоснования строительства участка второй линии метротрамвая «Восток-Запад» в столице региона.

Специалисты подготовят документацию по экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект с ключевыми характеристиками, сроками и этапами строительства, включая конструктивные и инженерно-технические решения по строительству нового участка от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета второй линии «Восток-Запад».

Ранее сообщалось, что РЖД могут помочь Венесуэле с развитием ж/д инфраструктуры.

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