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На Дальнем Востоке запретили вылов креветки до конца года

Минсельхоз ограничил вылов креветки в зоне Японского моря до конца 2025 года
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Depositphotos

Министерство сельского хозяйства РФ ограничило вылов креветки северной и гребенчатой в зоне Японского моря в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года. Приказ опубликовал на портале официального опубликования правовых актов.

Гребенчатые и северные креветки в подзоне Приморье и зоне Японского моря запретили ловить до 31 декабря. Исключением является рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

До этого сообщалось, что на маркетплейсе Ozon появился необычный деликатес — холодного копчения муксун и нельма, которые находятся в Красной книге.

Как пояснил Ura.ru директор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов, с 2021 года муксун занесен в Красную книгу РФ. Его легальная поставка возможна только из Якутии. Все остальное — незаконный промысел.

По оценке властей округа, к 2022 году численность половозрелых самок муксуна на Ямале составляла всего около 1–1,2 тыс. особей. Это крайне мало для воспроизводства популяции. Общая численность стада три года назад оценивалась в 300 тысяч.

Ранее в Приморье задержали троих иностранцев, собиравших краснокнижные грибы.

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