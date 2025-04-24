Ura.ru: на Ozon торгуют рыбой из Красной книги

На маркетплейсе Ozon появился необычный деликатес — холодного копчения муксун и нельма, которые находятся в Красной книге. Об этом пишет Ura.ru.

По информации журналиста издания, продавец указывает, что продукция — «свежая, недавно выловленная» в акватории Обской губы и соседних реках. Цена — до 6,8 тыс. рублей за упаковку весом менее двух килограммов.

«Однако муксун и нельма официально находятся под охраной, их вылов в ЯНАО запрещен с 2015 года. Журналист Ura.ru выяснил, как контрафактная рыба оказалась в открытом доступе. По данным карточки товара, предприниматель из Нового Уренгоя предлагает вакуумно упакованную рыбу собственного копчения. В отзывах покупатели делятся противоположными мнениями: кто-то хвалит вкус, другие жалуются на жесткость продукта. Однако мало кто задается вопросом: как законно добывается муксун, если его промысел запрещен? На комментарии пользователей продавец отвечает прямо: «ловят». Источник поставок не раскрывается, но указывается, что рыба якобы поступает с Ямала», — отмечается в статье.

Как пояснил Ura.ru директор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов, с 2021 года муксун занесен в Красную книгу РФ. Его легальная поставка возможна только из Якутии. Все остальное — незаконный промысел.

«На деле это может быть рыба и из Обской губы, и из Енисея. Это браконьерство», — подчеркнул эксперт.

По оценке властей округа, к 2022 году численность половозрелых самок муксуна на Ямале составляла всего около 1–1,2 тыс. особей. Это крайне мало для воспроизводства популяции. Общая численность стада три года назад оценивалась в 300 тысяч.

Ura.ru направило официальный запрос в территориальное управление Росрыболовства и ожидает ответа.

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