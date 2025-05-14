Дядю заподозрили в изнасиловании девятилетней племянницы в Омской области

Житель Омской области изнасиловал свою маленькую племянницу. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Инцидент произошел 12 мая в деревне Батареевке Называевского района. По версии следствия, местный житель выпил и на веранде своего дома надругался над девятилетней дочерью брата. Как сообщается, жертва жила по соседству с насильником, который ранее был судим за кражи, причинение вреда здоровью и другие преступления.

Также известно, что девочка учится в первом классе и воспитывается в полной семье. Ее мать – домохозяйка, а отец, ранее судимый за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, работает вахтовым методом. Его брат уже задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее отец годами насиловал дочь, а бабушка ей не верила.