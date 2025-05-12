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Отец годами насиловал дочь, пока бабушка ей не верила

В Индии мужчина шесть лет насиловал дочь
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Shutterstock

Жителя Индии обвинили в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, девочке было 11 лет, когда она впервые подверглась надругательству. В тот момент она находилась одна у дяди дома, и родитель якобы воспользовался ситуацией. Школьница пожаловалась бабушке, но та не поверила ей и отругала. После этого случая девочка стала спать с бабушкой.

Спустя некоторое время ребенок снова отправился к дяде, чтобы подготовиться к учебе, но там отец снова надругался над ней несколько раз.

Позже, когда девочка вернулась домой, она рассказала о ситуации матери, но отец избил и ее, и мать.

«Чтобы спастись от пыток, несовершеннолетняя девочка сбежала и отправилась на железнодорожную станцию Сурата. Она провела там пару дней, а затем обратилась за помощью к другу», – сообщается в публикации.

В результате полиция арестовала родителя девочки.

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