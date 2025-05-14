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В ЛНР будут судить участника батальона «Айдар»

В ЛНР предстанет перед судом участник националистического батальона «Айдар»

В Луганской народной республике предстанет перед судом участник батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) — 44-летний гражданин Украины Богдан Гавьяда. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Фигурант добровольно вступил в ряды штурмового батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины в сентябре 2014 года, отметили в ведомстве. В должности охранника отдельного комендантского взвода он принимал участие в боевых действиях против российской армии на территории ЛНР и ДНР.

Уголовное дело, расследованием которого занималось региональное управление ФСБ России, направлено в Южный окружной военный суд.

В конце апреля сообщалось, что в ЛНР задержали жителя Старобельска — бывшего участника украинского националистического батальона «Айдар». По информации СК России, фигурант публиковал на своей странице в социальной сети ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России и реабилитирующую нацизм. В ходе обысков у него нашли документы, подтверждающие прохождение им службы в батальоне «Айдар».

В отношении мужчины возбудили уголовные дела. По ходатайству следствия его заключили под стражу.

Ранее суд приговорил бойца «Айдара» к 18 годам тюрьмы.

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