В ЛНР арестовали бывшего участника украинского батальона «Айдар»

В Луганской народной республики задержали жителя Старобельска — бывшего участника украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщило региональное управление СК России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, фигурант публиковал на своей странице в социальной сети ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России и реабилитирующую нацизм. В ходе обысков у него нашли документы, подтверждающие прохождение им службы в батальоне «Айдар».

В отношении мужчины возбудили уголовные дела. По ходатайству следствия его заключили под стражу.

В ведомстве добавили, что противоправную деятельность фигуранта пресекли при участии Центра по противодействию экстремизму МВД по ЛНР и управления ФСБ России по ЦВО.

В марте сообщалось, что Южный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы стрелку батальона «Айдар» Олегу Доге. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе. Суд установил, что в конце июня — начале июля 2024 года Дога в составе «Айдара» выполнял разные задачи в пункте временной дислокации в городе Константиновка Донецкой народной республики. После он направился в населенный пункт Ивановское, где принимал участие в боевых действия против российских войск. Впоследствии Дога был пленен бойцами Вооруженных сил России.

Ранее суд вынес приговор двум пленным бойцам ВСУ за теракты в Курской области.