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Суд приговорил бойца «Айдара» к 18 годам тюрьмы

Военный суд приговорил бойца батальона «Айдар» к 18 годам лишения свободы
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Anelo/Shutterstock

Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего украинского националистического батальона «Айдар» к 18 годам лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщили в УФСБ по Луганской народной республике (ЛНР).

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины из числа боевиков националистического батальона «Айдар», который добровольно принял участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что в отношении украинского военного возбудили уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе. В настоящее время дело расследовано. Бойца «Айдара» признали виновным, отметили в ведомстве.

В середине декабря прошлого года в ЛНР задержали бывшего военнослужащего «Айдара». По данным Следственного комитета РФ, в январе 2019 года он присоединился к батальону и участвовал в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР в Попасной.

Ранее боец «Айдара» рассказал о положении ВСУ в Курской области.

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