Соцсети растрогала женщина, спасшая верблюда от обезвоживания в пустыне

Соцсети растрогала китаянка, которая спасла верблюда от обезвоживания в пустыне Алша, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел, когда группа туристов, путешествовавших по живописной пустыне Алша, наткнулась на упавшего верблюда-бактриана. По оценкам очевидцев, ему было около трех лет, а его вес составлял не менее 150 кг.

«Животное лежало без сознания, его губы были сухими, глаза — мутными. Было ясно, что он страдает от тяжелого обезвоживания», — рассказал один из участников похода, Линь.

Не теряя времени, одна из туристок начала оказывать животному первую помощь: она влила в рот верблюду несколько бутылок воды, приподняла голову, чтобы помочь ему глотать, размяла затекшие конечности и помогла ему встать. Несмотря на хрупкое телосложение, ей удалось справиться с задачей, вызвав восхищение у всей группы.

Позже выяснилось, что верблюд принадлежал местному пастуху. С помощью номерного знака на животном и водителя из ближайшей деревни женщина при помощи других людей смогла вернуть его владельцу.

Через несколько дней китаянка лично навестила спасённое животное и убедилась, что оно полностью оправилось — верблюд хорошо ел, мог передвигаться и даже узнал свою спасительницу.

«Я всегда верила, что у всех живых существ есть душа. Доброта в пустыне обязательно будет вознаграждена природой», — поделилась женщина своими размышлениями.

Поступок туристки растрогал пользователей соцсетей.

«Этот верблюд, должно быть, понимает, что она спасла ему жизнь. Их связь глубоко тронула меня», — пишут комментаторы.

Ранее застрявшие в пустыне Дубая женщины вызвали верблюда через Uber.