Застрявшие в пустыне Дубая женщины вызвали верблюда через Uber

Застрявшие в пустыне Дубая женщины вызвали верблюда через приложение Uber, предназначенное для заказа такси, пишет NDTV.

Как рассказали сами туристки, они катались по пустыне, когда их автомобиль сломался. Пытаясь найти выход из ситуации, они с помощью приложения Uber вызвали верблюда. Через некоторое время к ним подошел мужчина, державший животное за поводья.

Одной из женщин удалось запрыгнуть на верблюда, в то время как подруга не могла сдержать удивления, осознав, что им действительно прислали верблюда. Сам хозяин животного рассказал, что таким образом «таксует» и помогает заблудившимся путешественникам в пустыне.

Пользователи соцсетей были удивлены таким сервисом.

«Только в Дубае можно заказать верблюда, как будто это не проблема», — шутят комментаторы.

Ранее в китайской пустыне установили верблюжьи светофоры.