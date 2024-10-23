Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Застрявшие в пустыне Дубая женщины вызвали верблюда через Uber

NDTV: туристки вызвали верблюда через Uber, застряв в пустыне Дубая

close
jetset.dubai/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Застрявшие в пустыне Дубая женщины вызвали верблюда через приложение Uber, предназначенное для заказа такси, пишет NDTV.

Как рассказали сами туристки, они катались по пустыне, когда их автомобиль сломался. Пытаясь найти выход из ситуации, они с помощью приложения Uber вызвали верблюда. Через некоторое время к ним подошел мужчина, державший животное за поводья.

Одной из женщин удалось запрыгнуть на верблюда, в то время как подруга не могла сдержать удивления, осознав, что им действительно прислали верблюда. Сам хозяин животного рассказал, что таким образом «таксует» и помогает заблудившимся путешественникам в пустыне.

Пользователи соцсетей были удивлены таким сервисом.

«Только в Дубае можно заказать верблюда, как будто это не проблема», — шутят комментаторы.

Ранее в китайской пустыне установили верблюжьи светофоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами