У авиапассажирки, которая сдерживала кашель, чтобы не беспокоить окружающих, выпала печень

Baza: у женщины выпала печень из-за сдерживания кашля во время полета

Женщина попала в больницу после того, как во время полета длительное время сдерживала кашель. Об этом сообщает Baza.

Путешественница по имени Ольга летела на отдых. Женщина не хотела мешать окружающим своим кашлем, поэтому сдерживалась, из-за чего получила серьезную травму.

«Вкупе с влиянием атмосферного давления на высоте у нее произошел разрыв боковых мышц, а в проем выпала печень», – сообщается в публикации.

Вскоре пассажирка приземлилась в пункте назначения и обустроилась, но спустя два дня обратила внимание на гематому от пупка до середины спины. Позже Ольга заметила, что правая сторона живота увеличилась. Однако в больницу она обратилась только спустя три месяца.

Специалисты приняли решение о проведении сложной операции, перед которой пациентке пришлось похудеть до нужного веса.

Женщина успешно перенесла вмешательство, каких-либо осложнений у нее не возникло.

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