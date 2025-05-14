На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У авиапассажирки, которая сдерживала кашель, чтобы не беспокоить окружающих, выпала печень

Baza: у женщины выпала печень из-за сдерживания кашля во время полета
close
Shutterstock/FOTODOM

Женщина попала в больницу после того, как во время полета длительное время сдерживала кашель. Об этом сообщает Baza.

Путешественница по имени Ольга летела на отдых. Женщина не хотела мешать окружающим своим кашлем, поэтому сдерживалась, из-за чего получила серьезную травму.

«Вкупе с влиянием атмосферного давления на высоте у нее произошел разрыв боковых мышц, а в проем выпала печень», – сообщается в публикации.

Вскоре пассажирка приземлилась в пункте назначения и обустроилась, но спустя два дня обратила внимание на гематому от пупка до середины спины. Позже Ольга заметила, что правая сторона живота увеличилась. Однако в больницу она обратилась только спустя три месяца.

Специалисты приняли решение о проведении сложной операции, перед которой пациентке пришлось похудеть до нужного веса.

Женщина успешно перенесла вмешательство, каких-либо осложнений у нее не возникло.

Ранее мужчине прокололи легкие во время сеанса иглоукалывания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами