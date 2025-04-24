Массовое отравление произошло сразу в двух школах российского города

В Омске произошло массовое отравление в двух школах

В Омске учащиеся и педагоги двух школ получили отравление после обеда в образовательных учреждениях. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Массовое отравление произошло в двух школах, расположенных в Советском и Центральном округах города. Предварительно, ухудшение самочувствия у пострадавших наступило после приема пищи в учебных заведениях. Часть из них обратилась за медицинской помощью.

Следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В региональной прокуратуре сообщили, что в результате инцидента пострадали 35 школьников и три педагога, передает ТАСС. Одно из учебных учреждений временно закрыли.

Ранее норовирус нашли у отравившихся учеников и педагогов школы в Екатеринбурге.