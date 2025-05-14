«В фекалиях и тараканах»: волонтеры показали, как живет труженица тыла в Казахстане

Волонтеры из города Шымкента показали ужасные условия, в которых живет труженица тыла, находящаяся на попечении своей сестры. На видео, которое опубликовали в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представители добровольческого движения Lider.kz в Шымкенте, обратило внимание издание Nur.kz.

На нем растрепанная пенсионерка сидит в грязной одежде на полу посреди кухни. «Это шок! В каких условиях живет бабушка! Все в фекалиях и в тараканах! Это вообще как? Пожалуйста, обратите внимание, обеспечьте труженику тыла достойную старость», — обратились добровольцы, навестившие пенсионерку, к властям города.

По информации СМИ, волонтеры делали ремонт в квартире пенсионерки, проводили дезинфекцию и закупали новую мебель. В это время за труженицей тыла ухаживали в клинике. Оттуда ее забрала опекунша, после чего пенсионерка вновь осталась без надлежащего ухода. Добровольцы отметили, что на 9 Мая пожилому женщине вручили золотую медаль и деньги, которые передали ее сестре.

После привлечения волонтерами внимания к ситуации местный акимат (региональный орган исполнительной власти в Казахстане — «Газета.Ru») взял дело на контроль. Пенсионерку помыли, одели в чистую одежду и временно определили в центр адаптации для лиц без определенного места жительства. Властям не удалось связаться с ее сестрой. Они ведут переговоры об определении пациентки в специализированное медицинское учреждение.

Ранее глава минсельхоза Якутии извинился перед ветеранами за суповой набор к 9 Мая.