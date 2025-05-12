«Щедрый» знак внимания»: якутский минсельхоз подарил ветеранам суповой набор

В Якутии ветеран тыла Таисия Хромова в подарок к 9 Мая получила от местного министерства сельского хозяйства суповой набор из куриных костей с почти истекшим сроком годности, а также творожок с ряженкой. Внуки пенсионерки обратились к члену «Общероссийского народного фронта» Антону Жондорову, который рассказал о произошедшем в соцсетях. В министерстве уже извинились за инцидент и пообещали поздравить ветеранов повторно. Как еще поздравляли ветеранов — в материале «Газеты.Ru».

Суповой набор

В Якутии ветерану тыла, вдове ветерана Великой Отечественной войны Таисии Хромовой подарили на 9 Мая суповой набор из костей, изготовленный в июле 2024 года, и творожок с ряженкой. Об этом рассказал якутский предприниматель и член «Общероссийского народного фронта» Антон Жондоров, к которому обратились внуки пенсионерки. К подарку также прилагалась открытка за подписью министра сельского хозяйства республики Артема Александрова.

«Естественно, такой «щедрый» знак внимания вызвал недоумение и расстройство. Сайсарский округ, где проживает ветеран, вообще забыл про нее и никакого внимания не уделил. Зато про Таисию Хромову и подвиги ее мужа помнят в Кремле. К празднику она получила именное поздравление за подписью президента РФ Владимира Путина», — добавил предприниматель.

Он также призвал министра отказаться от «спорной и неоднозначной практики» — дарить суповые наборы. По словам Жондорова, такой жест можно расценить как оскорбление, «ведь суповые наборы часто служат едой для собак».

«[У супового набора] срок хранения 11 месяцев, получается, он как бы на последней стадии хранения. Почему выбор пал на такой дурацкий подарок, я не знаю. Сейчас внутри министерства ищут виновного. Это не единичный случай, другим ветеранам минсельхоз тоже дарил такие же суповые наборы», — уточнил предприниматель в беседе с «Подъемом».

12 мая на ситуацию отреагировали в министерстве сельского хозяйства Якутии. В пресс-службе ведомства сообщили, что еще 10 мая Таисию Хромову посетила лично замминистра Анна Стручкова, чтобы принести ветерану извинения.

Извинился и сам глава министерства. Артем Александров заявил, что глубоко сожалеет о том, что Хромовой и другим ветеранам тыла были вручены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы.

«Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов», — отметил министр сельского хозяйства региона.

Александров также добавил, что в ведомстве проведут внутреннюю проверку и приложат все усилия, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись, а знаки внимания в адрес ветеранов всегда были достойными.

«Для нас ветераны – это люди, чей подвиг и самоотверженный труд являются бесценным достоянием нашей республики и страны», — подчеркнул министр.

Как заявила внучка Хромовой «Подъему», после огласки ситуации к ней приехали и представители управы Сайсарского округа. Они заявили, что не поздравили ветерана вовремя из-за неправильно указанного адреса, и привезли женщине свои подарки и юбилейные медали. К ситуации с суповым набором, по словам внучки, Хромова отнеслась с юмором.

«Она в силу возраста сильно не заморачивается. Но ситуация оскорбительная. Она называет их косточки, ну посмеялась, говорит: одни косточки, мясо куда дели, обрезали что ли», — рассказала родственница ветерана.

По словам Жондорова, впоследствии женщине вручили «букет и набор свежих продуктов» от минсельхоза, претензий она не имеет.

Почти просроченный мармелад

В Саратовской области, как писал Telegram-канал «Новости Саратова и Области», ветеранам подарили на День Победы по 15 пачек мармелада с истекающим сроком годности — время хранения сладостей истекает 23 мая этого года.

Как отметили авторы канала, такой презент получили от властей пенсионеры в селе Орлов Гай Ершовского района. В районной администрации ситуацию на данный момент никак не комментировали.

«Великая Отечественная бойня»

Еще один инцидент с поздравлением ветерана произошел в Вологодской области. Там губернатор региона Георгий Филимонов в письме ко дню рождения 98-летия фронтовика Федора Смирнова отметил его «многолетний труб» в звании офицера и вклад в сохранение памяти о «Великой Отечественной бойне».

Когда опечатки заметили пользователи соцсетей и СМИ, Филимонов объяснил их тем, что «и на старуху бывает проруха». И заявил, что те, кто делают ошибки в документах, «будут нести самый суровый ответ».

«Мы запустили служебные расследования у нас внутри для того, чтобы выяснить причины допущенных ошибок в тексте документа. Выяснилось, что текст поступил на печать в корректном виде после работы редактора и корректора со всеми визами, не говоря уже о том, что я сам сверяю все документы <…> Видимо, произошел технический сбой, в котором мы сейчас разбираемся. Либо, чего не хотелось бы допускать, это некий злой умысел. Безусловно, разберемся», — сообщил он в своем Telegram-канале.