Жительница Башкирии ограбила две финансовых организации по требованию мошенников

Жительницу Башкирии подозревают в ограблении финансовых организаций. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 39-летней женщине позвонили аферисты, которые рассказали ей о посылке, которую она не заказывала. Чтобы перенести доставку, она продиктовала код из сообщения.

Затем лжесотрудники разных структур убедили женщину, что кто-то получил доступ к ее средствам и отправлял деньги в другую страну. Чтобы обезопасить деньги, она оформила кредиты, отдала свои сбережения и под предлогом срочного лечения выманила у своей матери средства, все это она отдала аферистам.

После этого ее убедили купить страйкбольные гранаты и пойти в банки, и, угрожая взрывом, забрать деньги.

Позже в одной из финансовых организаций она забрала у кассира 24 тысячи рублей, затем ограбила еще одну.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. У женщины изъяли деньги и гранаты.

Ранее москвич согласился на замену счетчика и лишился машины и 5 млн рублей.