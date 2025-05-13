Москвич согласился на замену счетчика и лишился машины и 5 млн рублей

В Подмосковье 72-летний мужчина продал авто и отдал аферистам более 5 млн рублей

Житель Подмосковья поверил лжесотрудникам энергетической компании и лишился более чем пяти миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Неизвестные сообщили 72-летнему мужчине из Дмитрова о плановой замене счетчика и, чтобы записать его в очередь, попросили продиктовать код из сообщения.

После общения мужчина предположил, что это мошенники, но все равно впоследствии отдал им деньги. После звонка о записи с ним связались «сотрудники Росфинмониторинга». По их словам, кто-то якобы получил доступ к данным пенсионера и пытался получить на него кредиты. Чтобы предотвратить финансовые махинации, мужчина перевел на «безопасный счет» более миллиона.

Затем, чтобы машина не досталась неизвестным, москвич продал ее и снял деньги с другого своего счета, все средства он перевел аферистам.

«Общая сумма причиненного ему ущерба составила более 5 млн рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Воронежской области пожилая женщина лишилась квартиры и 2,3 млн рублей из-за аферистов.