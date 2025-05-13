Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич согласился на замену счетчика и лишился машины и 5 млн рублей

В Подмосковье 72-летний мужчина продал авто и отдал аферистам более 5 млн рублей
close
Shutterstock

Житель Подмосковья поверил лжесотрудникам энергетической компании и лишился более чем пяти миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Неизвестные сообщили 72-летнему мужчине из Дмитрова о плановой замене счетчика и, чтобы записать его в очередь, попросили продиктовать код из сообщения.

После общения мужчина предположил, что это мошенники, но все равно впоследствии отдал им деньги. После звонка о записи с ним связались «сотрудники Росфинмониторинга». По их словам, кто-то якобы получил доступ к данным пенсионера и пытался получить на него кредиты. Чтобы предотвратить финансовые махинации, мужчина перевел на «безопасный счет» более миллиона.

Затем, чтобы машина не досталась неизвестным, москвич продал ее и снял деньги с другого своего счета, все средства он перевел аферистам.

«Общая сумма причиненного ему ущерба составила более 5 млн рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Воронежской области пожилая женщина лишилась квартиры и 2,3 млн рублей из-за аферистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами