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Россияне пожаловались на работу египетских авиакомпаний из-за задержек рейсов

SHOT: Россияне начали массово жаловаться на работу египетских авиакомпаний
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Россияне массово жалуются на египетские авиакомпании, за последние сутки задержано более 15 рейсов в обе стороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

«Главные претензии российских туристов — к AlMasria, Air Cairo и Red Sea. В этот список еще попала саудовская Nesma Airlines», — говорится в публикации.

По данным источника, именно у перечисленных авиакомпаний фиксируется наибольшее число задержанных рейсов из Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также из российских аэропортов в эти города.

Сами авиакомпании обвинили в происходящем обострившийся конфликт в Ливии, а также боевые действия в Израиле. Египетские гиды предупреждают россиян, что если есть опасность в районе 300–600 км от вылета, то рейс задерживают до определения безопасности полета.

6 мая сообщалось, что российские туристы, летевшие из Египта в Москву рейсом авиакомпании Nesma Airlines, более 10 часов не могли вернуться домой из-за задержки, вызванной атакой беспилотников в Московском регионе.

Ранее египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines сократила полетную программу в РФ.

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