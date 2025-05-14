Умер основатель компании «У Палыча» Сульдин

Основатель компании «У Палыча», которая занимается производством кондитерских изделий, гастрономии и напитков, Андрей Сульдин ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом РИА Новости сообщил представитель бренда.

«Это произошло вчера в Самаре, завтра прощание с 12:00 до 13:00 [мск] в похоронном доме на улице Борской в Самаре», — сказал представитель компании.

В компании добавили, что причина смерти им неизвестна. Представитель торговой марки отметил, что у Сульдина были проблемы со здоровьем, включая диабет. При этом, по его словам, основатель компании продал свою долю в бизнесе более 10 лет назад.

Первое кафе «У Палыча» открылось в 1991 году в Самаре. В 1995 году был открыт одноименный ресторан русской кухни, а также началось производство пельменей бренда. Производство продукции компании стартовало в столице в 2001 году.

Сейчас бренд выпускает около 1450 наименований продукции. Также в 23 субъектах России открыто более 400 магазинов «У Палыча».

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