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Умер основатель «Дорожного радио»

Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
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Европейская медиагруппа

Умер создатель российской радиостанции «Дорожное радио» Андрей Михайлов. Об этом сообщили на официальном сайте холдинга «Европейская медиагруппа».

Причины смерти не раскрыли.

В пресс-службе напомнили, что Михайлов почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год был ведущим на «Эльдорадио», а в 2003 году создал концепцию эфира и вместе с командой запустил «Дорожное радио». В холдинге добавили, что Михайлов работал в должности программного директора станции до 2023 года. После ухода с этого поста он участвовал в работе проекта в качестве консультанта.

Ранее «Газета.Ru» писала, что российский режиссер, руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов умер во время перелета из Москвы в Иркутск. Уточняется, что Кононов потерял сознание, когда самолет Boeing 737 находился на высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира — пилоты объявили сигнал срочности.

Ранее скончался актер из сериала «Улица разбитых фонарей».

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