«Зверство»: неизвестные разорвали легкие школьнику и лишили глаза

В Азербайджане школьник не выжил после избиения неизвестными

Молодого человека из Азербайджана избили неизвестные на улице. Об этом сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел в Гяндже, во дворе заброшенного общежития на улице Мамеда Халифова. Стоны юноши услышал охранник училища, которое находилось рядом, и сообщил в полицию.

По словам дяди, подросток ходил на дополнительные занятия, и, предположительно, школьника избили когда он возвращался домой после работы с репетитором.

Мужчина также добавил, у юноши были разорваны легкие и отсутствовал глаз.

«Это зверство. Мы хотим знать, кто совершил это бесчеловечное деяние. Это не мог быть один человек», – сообщается в публикации.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и других частей туловища. Спасти школьника не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный мосент сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

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