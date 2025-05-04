Стоматолог объяснил, правда ли, что каждому человеку нужен ирригатор

Ирригатор — это специальный прибор, позволяющий дополнительно очищать труднодоступные места в ротовой полости посредством струи воды. Стоматологи часто рекомендуют их как дополнение к зубной щетке и нити. Но действительно ли ирригатор нужен каждому, «Газете.Ru» рассказал Сабит Алиев, стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации».

«Первый полноценный ирригатор был изобретен американским стоматологом Джеральдом Майером и его другом — инженером Джоном Маттингом — в 1962 году. Конечно, он был громоздким и мало похожим на современный компактный инструмент. Но он стал основой для того гигантского объема предложений, которые имеются сейчас на рынке. Проведенные в то время исследования доказали, что через 4 недели у 95% пациентов уменьшилась кровоточивость, а у 50% — воспаления десен. Что и послужило победному шествию прибора по планете», — объяснил он.

По словам врача, ирригатор полезен тем, кто носит брекеты или мосты, страдает сахарным диабетом, либо имеет чувствительные десны, а также людям, которым необходима самая тщательная очистка ввиду большого количества труднодоступных мест в ротовой полости — например, гнезд когда-то вырванных зубов.

«Благодаря применению ирригатора легко очищаются труднодоступные места в полости рта. Давление воды массирует десны, снижая риск пародонтита и гингивита. Тщательная очистка позволяет удалить все бактерии вокруг зубов и на языке, тем самым освежить дыхание. Конечно, уменьшается и кровоточивость у чувствительных зубов», — сказал врач.

При этом покупка ирригатора совсем не означает, что нужно выкинуть зубную щетку. Ведь по сути, ирригатор это более удобная альтернатива зубным нитям или флоссам, особенно когда остатки пищи приносят дискомфорт.

К сожалению, по мнению стоматолога, многие покупают ирригатор без понимания, как им пользоваться, и разочаровываются.

«Для чистки используйте обычную воду комнатной температуры или ополаскиватель для рта. Используйте правильную насадку для десен, для брекетов. Начинайте с минимального напора, затем после привыкания можно увеличить чуть-чуть напор. Угол применения очень важен: для чистки поверхности зубов держите под углом 90 градусов, но при чистке десен — под углом 45 градусов. Обрабатываться должен каждый зуб по отдельности, особенно важны задние зубы. Используйте как и обычные щетки — от резцов до восьмерок. Пользуйтесь не более 3-5 минут, затем тщательно промойте насадку под водой», — объяснил он.

Также различайте варианты исполнения ирригаторов — в домашней обстановке лучше использовать стационарный, так как в него воды вмещается больше, насадку держать в руках легче, что более удобно, нежели переносной, в котором есть утяжеление — контейнер для воды.

«Ни в коем случае не пытайтесь увеличить напор или использовать горячую воду, чтобы быстро почистить зубы. В итоге травмируете десны. Насадки надо промывать всегда, могут скопиться бактерии и ухудшить состояние ротовой полости. Подача воды для десен под прямым углом или нестабильная подача воды может привести к еще большему внедрению бактерий в карманы десен. И как итог — воспаления ротовой полости», — предупредил он.

Кроме того, не приобретайте очень дешевые ирригаторы, у них нет правильных настроек давления воды, не применяется микропузырьковая технология. Доверяйте проверенным брендам, резюмировал врач.

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