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Протаранивший Су-25 призывник решил оспорить взыскание 10 млн рублей

«Ъ»: уничтоживший самолет Су-25 призывник решил оспорить взыскание 10 млн рублей
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Eduard Korniyenko/Reuters

Призывник, протаранивший самолет Су-25 на аэродроме, обжаловал взыскание 10 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным журналистов, бывший солдат срочной службы Александр Эрлих обжаловал вынесенный ему приговор в кассационном военном суде. Он отказывается платить компенсацию Минобороны, утверждая что у него нет специальности, а судимость препятствует трудоустройству. Военные, однако, намерены взыскать с него всю остаточную стоимость самолета, которая превышает 386 млн рублей.

Эрлих, проходивший службу по призыву, признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 347 УК РФ — уничтожение или повреждение по неосторожности предметов военной техники, повлекшее тяжкие последствия.

Согласно материалам дела, 7 августа 2023 года около 21:00 мск рядовой без прав и опыта вождения сел за руль военного КамАЗа-5350 и на высокой скорости проехал по дороге аэродрома под Симферополем, которая связывает две стоянки самолетов. Эрлих не справился с управлением и врезался в штурмовик Су-25СМЗ с бортовым номером 17, который буксировали на жесткой сцепке с автомобилем «Урал» АПА-5Д.

В результате ДТП штурмовик получил серьезные повреждения, что сделало его непригодным для дальнейшего использования. Минобороны РФ понесло ущерб в размере 386 млн 798 тыс. 965 руб. 82 коп. Кроме того, войсковая часть на долгое время потеряла возможность выполнять боевые задачи из-за отсутствия резервных самолетов этого типа.

Крымский гарнизонный военный суд приговорил солдата к году лишения свободы, но постановил считать этот срок условным. Кроме того, Эрлиху установлен испытательный срок в полтора года. Иск военного ведомства был удовлетворен частично: вместо 386 млн рублей с ответчика взыскали 10 млн.

Ранее медведь перелез через ограду аэродрома на Сахалине.

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