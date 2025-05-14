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Врачи пришили фермеру большой палец ноги вместо пальца на руке

Kronen Zeitung: хирурги в Австрии пересадили фермеру большой палец ноги на руку
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Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft.m.b.h

Врачи в Австрии пришили фермеру большой палец ноги вместо пальца на руке, пишет Kronen Zeitung.

В государственной больнице Фельдкирха состоялась уникальная медицинская операция, позволившая вернуть 50-летнему фермеру возможность работать и сохранить его профессиональное будущее. Междисциплинарная команда врачей провела сложнейшую трансплантацию — пересадила большой палец с ноги пациента на его руку.

Фермер потерял большой палец на руке из-за стремительно развившейся инфекции, вызвав сепсис.

«На первый взгляд, это была мелкая травма — просто царапина. Но всё развилось невероятно быстро», — рассказал доктор Кристиан Кнехт, пластический хирург и один из руководителей операции.

Операция, длившаяся восемь часов, стала первой подобной процедурой в крупнейшей больнице региона. Две хирургические бригады одновременно работали над забором пальца с ноги и подготовкой места имплантации на руке, затем поменялись задачами. Врачи соединили кости, сухожилия, сосуды и даже нервы так, чтобы рука в итоге была максимально функциональной.

«Искусство этой операции — в балансировке между восстановлением функции руки и защитой функции ноги», — отметил доктор Кнехт.

Уже через десять дней пациент покинул стационар. За прошедшее время он смог вернуться к работе на ферме. По словам врачей, чувствительность в новом пальце будет восстанавливаться около года, но уже сейчас он может захватывать мелкие предметы.

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