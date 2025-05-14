Синоптик: ночь со среды на четверг будет последней холодной в Москве

Ночь со среды на четверг будет последней холодной в Москве. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В Москве заморозки прекращаются, но будет все равно прохладно — ниже нормы на 7 градусов. С четверга температура войдет в климатическую норму. Она будет в пределах +17, +20 градусов, ночью +5, +9 градусов», — рассказал синоптик.

Он добавил, что на юго-востоке Москвы температура воздуха поднимется до +19, +21°C, а, возможно, даже до +20, +23°C.

В свою очередь метеоролог Александр Ильин заверил жителей столицы, что ближе к выходным произойдет «температурный перелом» и в город вернется тепло. По словам эксперта, очередная неделя началась с похолодания из-за того, что ветер принес холод из Арктики, который сформировал погоду почти на все будние дни.

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