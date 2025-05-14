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В Подмосковье мужчину, приземлившегося на кондиционер, обвинили в попытке изнасилования

Упавшего на кондиционер мужчину в Подмосковье обвинили в попытке изнасилования
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Telegram-канал 112

Жительница Подмосковья, из квартиры которой выпал пьяный дебошир, обвинила его в действиях сексуального характера. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина не проживал в ЖК, где застрял в корзине кондиционера на седьмом этаже, и работал таксистом. В день инцидента пара выпивала, но хозяйка квартиры решила, что пьяного мужчину могут лишить прав, поэтому предложила остаться у нее.

Как рассказала сама пострадавшая, гость стал к ней приставать. Женщина пыталась дать отпор крупному мужчине, когда она стала кричать, к ним в дверь стал кричать сосед. Предположительно, таксист испугался полиции и прекратил свои действия.

Хозяйка квартиры обратилась в полицию и заявила о попытке изнасилования.

Инцидент произошел накануне. Голый мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна девятого этажа, но приземлился в корзину для кондиционера на седьмом. По словам владелицы этой квартиры, пострадавший оставил после себя следы крови и фекалий.

Ранее в Иркутске ученица девятого класса выпала из окна.

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