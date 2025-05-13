Российские супруги организовали притон с проститутками и попали под суд

В Краснодаре вынесли приговор семейной паре и еще шести девушкам, которые организовали притон с проститутками. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что с августа 2019 по декабрь 2022 года восемь фигурантов работали в салоне «Нирвана», где было организовано занятие проституцией. При этом супруги управляли криминальным бизнесом — мужчина руководил, а его жена выполняла административные функции. В нелегальном притоне работали шесть девушек, которые оказывали клиентам услуги.

Суд признал подсудимых виновными в организации занятия проституцией, а четверых из них также в вовлечении в проституцию. Им назначили наказания в виде лишения свободы от полутора лет условно до двух лет колонии общего режима.

Ранее отец и сын организовали притон с проститутками в трехэтажном доме на Кубани.