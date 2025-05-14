В Подмосковье мужчина увязался за девочкой и заманивал ее шоколадкой

В Подмосковье неизвестный приставал к маленькой девочке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Путилково. На кадрах с места заметно, как взрослый мужчина идет рядом с ребенком и предлагает сладости, если несовершеннолетняя его послушается.

«Пойдем шоколадку дам. Хочешь?», – говорит он девочке.

При этом она сопротивлялась, говоря, что ей нельзя уходить, но незнакомец продолжал уговаривать. На них обратила внимание старшеклассница, которая смогла отпугнуть мужчину.

Девочка рассказала обо всем матери, но та не придала истории значения и предположила, что дочь общалась с соседом.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они разыскивают мужчину.

До этого в Москве осудили мужчину, который заманил 16-летнюю школьницу в подъезд обманом, после чего на лестничной клетке напал и надругался. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Ранее женщина заманила к себе 16-летнюю беременную школьницу и вырезала у нее ребенка.